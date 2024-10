Izraelski ostrzał w Libanie. Ratownicy Czerwonego Krzyża poszkodowani

W czasie, gdy trwały poszukiwania ofiar, doszło do kolejnego ataku. W oświadczeniu wydanym przez Czerwony Krzyż wskazano, że ratownicy doznali wstrząśnienia mózgu. Uszkodzone zostały również dwa ambulansy należące do organizacji.

Zgodnie z informacjami IDF, w trakcie operacji udało się wyeliminować ok. 50 bojowników Hezbollahu w południowym Libanie oraz przejąć należące do nich broń i inny sprzęt. Jak przekazano, celem ostatnich operacji były tunele, magazyny broni i wyrzutnie rakiet, mające należeć do członków Hezbollahu. Sily Powietrzne Izraela miały zniszczyć m.in. podziemną siedzibę organizacji w pobliżu granicy syryjsko-libańskiej oraz powiązane z nią obiekty wojskowe.