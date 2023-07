Gdynia: Dwumetrowy wąż boa w lesie

Ciało węża przewieziono na komendę straży miejskiej, gdzie funkcjonariusze przystąpili do mierzenia. Okazało się, że gad miał ponad dwa metry długości. Boa dusiciel w polskim lesie to zdecydowanie niezwykły widok, bo zwierzę występuje na terenie Ameryki Południowej i Środkowej.

Chociaż wygląda groźnie, to nie zagraża człowiekowi - żyjąc na wolności żywi się małymi ssakami, a w domowej hodowli zjada gryzonie, kurczaki czy króliki. Swoją ofiarę trawi kilka dni. Jak przypomniano, jest to gatunek zagrożony wyginięciem . Rzecznik prasowy straży miejskiej w Gdyni dodał, że będą sprawdzać czy gad był zarejestrowany w wydziale środowiska , bo nakazuje to konwencja CITES, którą zwierzę jest objęte.

Gdynia. Zostawił boa dusiciela w lesie. Czeka go kara

Jeżeli okaże się, że boa dusiciel zmarł w hodowli domowej, a następnie został przewieziony do lasu, właściciela, jeśli uda się go ustalić, mogą spotkać konsekwencje .

- Jeżeli ktoś zostawił w lesie martwego węża, to odpowie tak samo, jak za pozostawienie w lesie martwego psa, za co grozi mandat w wysokości do 500 zł. Natomiast jeśli to było żywe zwierzę, pozostawione w kartonie, które próbowało się wydostać i zdechło, to jest już przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech - tłumaczył Leonard Wawrzyniak.