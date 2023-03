Wypadek awionetki w gminie Suchy Dąb. Dwie osoby na pokładzie

We wsi Osowite w gminie Suchy Dąb doszło do wypadku awionetki, którą podróżowały dwie osoby. Przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.

Zdjęcie Awionetką podróżowały dwie osoby / Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim / Twitter