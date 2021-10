Wszystkich Świętych 2021. Policja ostrzega: Uważajcie na cmentarzach!

Wszystkich Świętych już za tydzień. Coraz częściej udajemy się na cmentarze, by uporządkować groby bliskich. Policja apeluje, by podczas wizyty na cmentarzu zachować ostrożność. Łupem złodziei bowiem - oprócz zniczy czy kwiatów - często padają także torby z portfelami oraz kluczami do mieszkania, które porządkujący zostawiają przy nagrobkach.

Zdjęcie Wszystkich Świętych 2021. Policja apeluje o ostrożność na cmentarzach, na zdjęciu: Cmentarz Rakowicki; zdj. ilustracyjne / Jan Graczyński / East News