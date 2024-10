Tragiczny karambol niedaleko Gdańska. Auta w płomieniach

Do tragicznego wypadku doszło w piątek około 23:15 w miejscowości Borkowo , na remontowanym odcinku trasy S7. Karambol miał zapoczątkować kierowca ciężarówki.

- To odcinek od niedawna remontowany. Wstępnie ustalono, że 37-letni mężczyzna kierujący samochodem ciężarowym najechał na tył poprzedzających pojazdów. Decyzją prokuratora został on zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli jego krew do badań na obecność środków psychoaktywnych. Mężczyzna był trzeźwy - powiedział na antenie Polsat News mł. asp. Karol Kościuk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.