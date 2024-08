Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w sobotę 3 sierpnia na Żuławach w gminie Cedry Wielkie (woj. pomorskie). Około godziny 21 ratownicy medyczni otrzymali zgłoszenie o wypadku, do którego doszło z udziałem dziecka. Sześcioletnia dziewczynka, przebywając "pod opieką" rodziców, nagle wpadła do Wisły. Zajście zauważył ojciec, który udzielił jej pomocy.