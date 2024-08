Do wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym doszło w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, podlaskim, wielkopolskim, łódzkim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim . Ofiary wypadków to czterech kierowców samochodów, jeden rowerzysta, jeden pasażer samochodu, trzech motocyklistów i dwóch pieszych.

Policja: Tragiczny bilans soboty na polskich drogach

Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że od początku kwietnia odnotowano 211 utonięć. RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.