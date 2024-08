Gdańsk. Oszustwo w internecie. Senior stracił 350 tys. zł

Gdańsk. Seria oszustw seniorów. Policja apeluje

Policja w oficjalnym komunikacie zaapelowała, by nie udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, nie instalować dodatkowego oprogramowania np. aplikacji pozwalającej na zdalny dostęp do urządzeń, z których logujemy się do bankowości elektronicznej, nie wpisywać nieznanych numerów kont do swojej bankowości elektronicznej i nie ufać przelewom od nieznanych nadawców - nawet jeśli ktoś prosi o przekazanie dalej otrzymanych środków, może to być element oszustwa.