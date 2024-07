Bytów. 30 tys. złotych porozrzucane na drodze

- Okazało się, że rozsypana gotówka należy do kobiety , która nieopatrznie położyła kopertę z pieniędzmi na dachu pojazdu , po czym ruszyła samochodem - przekazał oficer prasowy z Bytowa.

Akcja w Bytowie. Policja apeluje o zwrot gotówki

- Apelujemy do osób, które zbierały gotówkę, aby przekazały banknoty do najbliższej jednostki policji. W przeciwnym razie osobie, która przywłaszczyła pieniądze, grożą sankcje prawne sięgające nawet do roku pozbawienia wolności - tłumaczył sierż. szt. Dawid Łaszcz.