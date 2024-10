Neptun opuścił helski bulwar i popłynie do Australii, gdzie mieszka jego właściciel. Pierwotnie posąg miał zdobić nadmorskie miasto przez dekadę, ale po niespełna połowie tego czasu zostanie spakowany do kontenera w Gdańsku i odesłany. We wtorek zgodnie z zapowiedziami burmistrza Mirosława Wądołowskiego ruszyły prace związane z demontażem.