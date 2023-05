Urząd Miasta i Gminy w Sztumie (woj. pomorskie ) wydał we wtorek ostrzeżenie, w którym prosi mieszkańców, by nie zbliżać się do brzegów jeziora Sztumskiego i innych zbiorników na terenie miasta.

Pomorskie: Dziesiątki martwych ptaków nad jeziorem. Urząd ostrzega

Komunikat wydano z uwagi na martwe ptaki (około 30 sztuk), które znaleziono w pobliżu jeziora w Sztumie. Urząd apeluje, by nie zbliżać się do brzegów, nie dopuszczać do nich dzieci ani zwierząt domowych, ponieważ może być to niebezpieczne.

Z informacji opublikowanych na stronie urzędu i w mediach społecznościowych wynika, że władze podjęły już działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn śmierci ptaków. Prowadzone są badania wody i martwych zwierząt.

"W tej sprawie odpowiednie służby prowadzą już wyjaśnienia, a oficjalny komunikat ukaże się wkrótce. Do tego czasu prosimy nie zbliżać się do zbiorników wodnych" - brzmi oświadczenie urzędu.

Martwe ptaki znalezione nad jeziorem w Pomorskim

Badania mają na celu wyjaśnienie, czy przyczyną padania ptaków jest obecność szkodliwych związków w wodzie, czy też występująca u ptaków choroba, np. ptasia grypa.

Władze podkreślają też, jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie w przypadku znalezienia kolejnych martwych ptaków. "Apelujemy o niedotykanie martwych ptaków - w wypadku ich znalezienia - i poinformowanie o tym straży pożarnej, policji lub straży miejskiej".

W akcji zbierania martwych ptaków z brzegu jeziora w Sztumie udział brały: straż pożarna (OSP Postolin oraz JRG i PSP Sztum), straż miejska, patrol policji, pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Malborku i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku.