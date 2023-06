Awantura pijanych pasażerów samolotu. Byli agresywni, zniszczyli więźniarkę

Oprac.: Karolina Głodowska Pomorskie

Dwóch pijanych pasażerów, którzy byli wulgarni i awanturowali się na pokładzie samolotu, zostało zatrzymanych na lotnisku w Gdańsku. Co więcej, jeden z nich miał uderzyć innego podróżującego. W trakcie transportu do punktu dla osób nietrzeźwych zniszczyli częściowo wyposażenie więźniarki. Do indycentu doszło w niedzielę podczas lotu z angielskiego Leeds.

Zdjęcie Pijani pasażerowie zostali zatrzymali na lotnisku w Gdańsku (zdjęcie ilustracyjne) / MATEUSZ SLODKOWSKI/FotoNews / Agencja FORUM