Samolot musiał zawracać przez awanturę. Potem ktoś rozbił okno

Czworo pasażerów zostało zatrzymanych po tym, jak na pokładzie australijskiego samolotu doszło do dwóch incydentów. Podczas pierwszego doszło bójki, a w ruch poszła butelka. Pilot musiał zawracać na lotnisko, by "wysadzić" agresorkę. Gdy maszyna po raz kolejny wzbiła się w powietrze... ponownie doszło do awantury. Tym razem rozbito wewnętrzne okno.

