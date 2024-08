- Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Sopocie w niedzielę o godz. 12 - powiedział polsatnews.pl Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Przesłuchanie 20-latka trwało ok. pół godziny. Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 148 Kk., czyli zarzut zabójstwa. - Podejrzany nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa odmowy złożenia wyjaśnień - dodał Duszyński.