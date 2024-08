Śmiertelne zatrucie galaretą. Małżeństwo S. z zarzutami

- Przyczyną zgonu obywatela Ukrainy było zatrucie azotynem sodu , podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych osób. Z uwagi na to, że one spożyły mniejszą ilość tej galarety, ten przebieg choroby był w ich przypadku nieco łagodniejszy - wyjaśnił prok. Andrzej Dubiel.

Azotyn sodu w śmiertelnej dawce. Przyczyny zgonu po spożyciu galarety

Azotyn sodu stosowany jest do peklowania mięsa. Dopuszczalna zawartość to ok. 100-150 mg/kg. Po obróbce jej ilość obniża się do 20-50 mg/kg. W galarecie wyprodukowanej przez Reginę i Wiesława S. stwierdzono obecność azotynu sodu na poziomie 16-19 tys. mg/kg.