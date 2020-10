"Nie żyje Stanisław Kogut, były senator. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie" - poinformował na Twitterze Bartłomiej Orzeł, pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego ds. programu Czyste Powietrze. Kogut przebywał w szpitalu w Gorlicach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że był zakażony koronawirusem. Miał 67 lat.

Zdjęcie Stanisław Kogut miał 67 lat /Polsat News

Kogut od 1990 roku do 1998 roku był radnym gminy Grybów, następnie do 2005 roku zasiadał w sejmiku małopolskim I i II kadencji, od 2002 roku jako wiceprzewodniczący. W 1998 roku uzyskał mandat z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność (należał do Ruchu Społecznego AWS), cztery lata później z rekomendacji PiS.

Reklama

W wyborach parlamentarnych w 1993 roku bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy NSZZ "Solidarność", a w wyborach w 2001 roku z listy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy, która nie uzyskała mandatów. W wyborach w 2005 roku został wybrany na senatora VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nowosądeckim. W wyborach w 2007 roku po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując 162 139 głosów. W wyborach w 2011 roku został ponownie wybrany z ramienia PiS do Senatu liczbą 102 185 głosów. W 2015 roku po raz kolejny uzyskał mandat senatora z ramienia PiS, otrzymując 111 782 głosy.

Zarzuty korupcyjne

19 grudnia 2017 roku z Prokuratury Krajowej na wniosek Centralnego Biura Antykorupcyjnego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu polityka w związku z zamiarem przedstawienia mu zarzutów korupcyjnych. Tego samego dnia władze PiS podjęły decyzję o zawieszeniu go w prawach członka ugrupowania.

Senator zaprzeczył stawianym zarzutom i oświadczył, że sam się zrzeknie immunitetu. Zrezygnował następnie z funkcji przewodniczącego senackiej Komisji Infrastruktury, a 21 grudnia został z niej odwołany. 20 stycznia 2018 roku został senatorem niezrzeszonym. Senatorowie nie zgodzili się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Koguta, o co wnioskował prokurator, w związku z tym zastosował wobec niego zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w wysokości 1 miliona złotych, które zostało wpłacone.

W wyborach w 2019 roku kandydował jako niezależny, nie uzyskując reelekcji i od listopada 2019 roku przestał chronić go immunitet. W styczniu 2020 roku wraz z synem został zatrzymany przez CBA.