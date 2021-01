Dwie osoby zostały oskarżone po zakończeniu śledztwa ABW i Prokuratury Krajowej dotyczącego planowania zamachu na muzułmanów przy użyciu materiałów wybuchowych. Atak miał zostać przeprowadzony w jednym z obiektów kultu religijnego społeczności islamskiej. "Chodziło o zapobieżenie islamizacji Polski" - informują służby.

Zdjęcie Funkcjonariusze ABW /Kacper Pempel/REUTERS /Agencja FORUM

Śledztwo przeciwko trzem osobom było prowadzone przez ABW i Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Dwie osoby mają status oskarżonych. Akt oskarżenia został wniesiony 17 grudnia.

Reklama

Chodzi m.in. o "czynienie przygotowania do przestępstwa polegającego na sprowadzeniu zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mających postać eksplozji materiałów wybuchowych".

"Chodziło o zapobieżenie islamizacji Polski"

Atak miał zostać przeprowadzony na skonkretyzowany obiekt kultu religijnego społeczności islamskiej. Sprawcy planowali także rozprzestrzenianie substancji trujących wobec określonych osób. Chodziło o zapobieżenie islamizacji Polski - przekazały służby.

Jak poinformowano, oskarżeni wyrażali skrajnie prawicowe poglądy, przy czym jeden z nich publicznie wskazywał na konieczność eksterminacji grup wyznaniowych, nawoływał do przemocy, do popełnienia przestępstw, do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych oraz wyznaniowych.



"Jak Breivik i Tarrant"

Drugi ze sprawców miał stworzyć opracowanie, swego rodzaju manifest będący uzewnętrznieniem jego osobistych uprzedzeń, islamofobii, a także nawołujący do prześladowania przybyszów spoza granic Polski - począwszy od działań o charakterze chuligańskim, zastraszającym, aż po użycie broni palnej i materiałów wybuchowych.



Spisanie manifestu - zdaniem służb - stanowi modus operandi, którym posłużył się Andreas Breivik oraz Brenton Tarrant, zamachowiec z nowozelandzkiego Christchurch.

Jeden z oskarżonych wytwarzał broń

W trakcie śledztwa zabezpieczono materiały wybuchowe, cztery sztuki broni palnej, w tym samodziałowy pistolet maszynowy i amunicję, a także produkty i narzędzia umożliwiające wybuchowych, prekursory narkotykowe, a także substancje zawierające związki o właściwościach między innymi utleniających oraz redukujących, które mogą stanowić składniki mieszanin pirotechnicznych. Ujawniono, iż jeden ze sprawców wytwarzał broń palną, amunicję i materiały wybuchowe.

Akt oskarżenia obejmuje czyny określone w kodeksie karnym, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10.