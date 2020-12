Donald Tusk skomentował na Twitterze zdjęcie policji zabezpieczającej okolice domu prezesa PiS przy okazji kolejnego protestu i w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Przy okazji przypomniał o proteście przed swoim domem w 2009 roku.

Zdjęcie Donald Tusk /Wojciech Strozyk/ /Reporter

"Dziś na Żoliborzu. Kiedy byłem premierem, pod moim mieszkaniem zwolennicy PiS zorganizowali kilkadziesiąt manifestacji, a nawet kilkudniowe miasteczko namiotowe. Porządku pilnowało dwóch policjantów" - napisał Tusk w niedzielę na Twitterze.

To nawiązanie do tego, co działo się przed jego domem w Sopocie w 2009 roku. Związkowcy "Solidarności" ze Stoczni Gdańskiej rozbili wówczas "miasteczko namiotowe". Mieszkało w nim kilkadziesiąt osób, domagając się rozmowy z ówczesnym premierem.



Przypomnijmy, w niedzielę tłum protestujących z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, a także Strajku Przedsiębiorców dotarł po południu na warszawski Żoliborz. Przy ul. Mickiewicza został jednak ustawiony kordon policji, który uniemożliwił manifestującym przejście przed dom wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.