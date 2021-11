Wpis pojawił się w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim.



Rzecznik zaznacza, że "działania Łukaszenki są działaniami podprogowymi", a "reżim wykorzystuje proxy, chowa się za migrantami i instytucjami z pozoru niezależnymi". We wpisie czytamy też, że "operacja obliczona jest na wywołanie długotrwałego kryzysu w krajach wschodniej flanki NATO", a działania Łukaszenki prowadzone są metodami typowymi dla działań rosyjskich przeciwko krajom NATO, przy wparciu i akceptacji Kremla".

Żaryn pisze, że operację, prowadzoną na kilku płaszczyznach, wspiera agresywna kampania informacyjna. Operacja białoruska ma znamiona operacji hybrydowej i ma na celu "destabilizację państwa, osłabienie bezpieczeństwa bez otwartej agresji".



Reklama

"Polska granica pozostaje zamknięta i będzie chroniona"

W sobotę informowano, że wśród migrantów rozpuszczane są plotki, że przyjadą po nich autobusy z Niemiec a Polska je przepuści.



W niedzielę Żaryn umieścił na Twitterze nagranie, pod którym napisał, że "wśród migrantów na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec".



W kolejnym wpisie Żaryn przekazał treść komunikatu, jaki kierowany jest do migrantów: "Polska granica pozostaje zamknięta i będzie chroniona. Nikt nie ma zgody na jej przekraczanie bez wymaganych dokumentów. Zostaliście oszukani przez Białoruś. Służby białoruskie wykorzystują was. Możecie domagać się od Białorusinów zwrotu kosztów i powrotu do domu".



W stronę Kuźnicy zmierzają kolejni migranci

Tymczasem na Twitterze pojawiają się nagrania kolejnej dużej grupy migrantów, która ma zmierzać do polsko-białoruskiej granicy w pobliżu Kuźnicy.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że "w ostatnich dniach pojawiały się informacje o zwożeniu nad granicę gruzu i kamieni z białoruskich zakładów budowlanych". Dodał, że widziano kilka ciężarówek z takim ładunkiem. Więcej na ten temat czytaj tutaj

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Granica z Białorusią. 50 migrantów wdarło się do Polski. Zatrzymano 22 Irakijczyków Polsat News