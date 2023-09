Mieszkaniec powiatu kolneńskiego (woj. podlaskie) nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, zamiast tego postanowił uciekać, powodując kolizję z innym autem i podejmując próbę zepchnięcia radiowozu z drogi. Akcja nie zakończyła się jednak dla 30-latka pomyślnie, trafił on bowiem do rowu. Gdy policjanci zastali go na fotelu kierowcy, tłumaczył, że nie wie, kto prowadził pojazd.