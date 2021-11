We wtorek wieczorem Polskie Radio Białystok informowało, że dwie bardzo liczne grupy imigrantów przedostały się do Polski z terytorium Białorusi. Co najmniej kilkudziesięcioosobowe grupy cudzoziemców sforsowały ogrodzenia w okolicach Krynek i Białowieży.

Straż Graniczna: Zawróceni i zatrzymani

Straż Graniczna informowała wieczorem, że część z tych osób udało się zawrócić na linii granicy, a kolejni są poszukiwani przez funkcjonariuszy. Rzeczniczka podlaskiego oddziału straży granicznej major Katarzyna Zdanowicz powiedziała radiu, że w obu przypadkach doszło do siłowego sforsowania ogrodzeń. Radio Lublin podało z kolei, że wszyscy, którzy przekroczyli granicę w okolicach Białowieży, zostali zatrzymani.



Kryzys migracyjny. UE bliska nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś



"Chodziło o te osoby, które zostały zatrzymane" - napisała policja na Twitterze, publikując zdjęcie zatrzymanych obcokrajowców siedzących na ziemi i otoczonych przez funkcjonariuszy.

- Jedna z większych grup próbowała przekroczyć granicę państwową w okolicach Białowieży. Posiadali różnego rodzaju sprzęt i narzędzia. Części osób udało się tę granicę przekroczyć. Zostali wszyscy zatrzymani. Wydano wobec nich postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. Zostali odprowadzeni do granicy państwowej - powiedział Radiu Lublin chorąży Straży Granicznej Michał Tokarczyk. - Więcej grup nie próbowało i nie przeszło przez granicę państwową dzisiejszej doby - poinformował we wtorek chorąży Tokarczyk.

Policja: Ogrodzenie odbudowane

Radio RMF podało, że pierwsza grupa migrantów przekroczyła granicę w pobliżu Białowieży około godz. 15:30 we wtorek. Wejść na teren Polski po sforsowaniu zasieków miało około 200 osób. Około 150 udało się służbom od razu zawrócić - ustalił reporter radia. Z kolei w pobliżu Krynek przez granicę przedostało się około 60 osób, z czego zatrzymano 20. Na miejscu było 36 policjantów - podało radio. Policja poszukuje pozostałych osób.



Policja poinformowała także, że ogrodzenie graniczne zostało odbudowane, a służby patrolujące pas graniczny wróciły na posterunki.



Radio Białystok podało, że spokojnie było na koczowisku imigrantów w okolicach Kuźnicy.

Spotkanie unijnych dyplomatów ws. sytuacji na granicy z Białorusią



"Po białoruskiej stronie jest co najmniej kilkaset osób. Według polskich służb, imigranci dostali dzisiaj (we wtorek - red.) od Białorusinów jedzenie. Cudzoziemcy mają namioty, śpiwory, wieczorem palą ogniska, żeby się ogrzać. Ciągle są też pilnowani przez białoruskie służby" - czytamy.