Łomża. Policjant wskoczył do rzeki i uratował kobietę

Po chwili kobieta rzuciła się do rzeki i zaczęła się topić. Policjanci ruszyli natychmiast na ratunek.

"Mundurowi natychmiast zaczęli biec w jej kierunku. Posterunkowy Jan Wiliński w pełnym umundurowaniu i wyposażeniu wskoczył do wody. Udało mu się szybko dotrzeć do kobiety i przetransportować ją do brzegu, na którym był już drugi policjant" - relacjonuje przebieg wydarzeń Komenda Miejska Policji z Łomży.