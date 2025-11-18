Sprawa śmierci w DPS. Pogrzeb wstrzymany w ostatniej chwili

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 66-letniego pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie (woj. lubelskie). Ciało zmarłego zabrano z kościoła, tuż przed pogrzebem, w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Według dyrektora DPS śmierć nastąpiła na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Policja zabezpieczyła ciało zmarłego pensjonariusza DPS tuż przed pogrzebem (zdj. ilustracyjne)
Policja zabezpieczyła ciało zmarłego pensjonariusza DPS tuż przed pogrzebem (zdj. ilustracyjne)themess123RF/PICSEL

W skrócie

  • Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 66-latka będącego pensjonariuszem DPS w Krasnymstawie.
  • Ciało zabezpieczono tuż przed pogrzebem, aby przeprowadzić sekcję zwłok.
  • Według dyrektora DPS śmierć była skutkiem nieszczęśliwego wypadku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Śledczy za późno otrzymali informację o zgonie mężczyzny, którego dotyczy wszczęte wcześniej śledztwo. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie podkomisarz Anna Chuszcza powiedziała, że ciało 66-latka zostało zabezpieczone bezpośrednio przed ceremonią pogrzebową.

- Bardzo jest nam z tego powodu przykro, nie chcieliśmy nikogo urazić, ale to było nieuniknione. Decyzją prokuratury ciało zostało zabezpieczone celem wykonania sekcji zwłok, co było konieczne do dalszego prowadzenia śledztwa - powiedziała policjantka.

Śmierć w DPS. Prokuratura wszczęła śledztwo

Śledztwo wszczęła wcześniej Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie. Dotyczy ono wydarzeń z 24 października, gdy - według ustaleń śledczych - jeden z pensjonariuszy DPS spowodował u drugiego obrażenia, w wyniku których 66-latek trafił do szpitala. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył opiekun prawny pokrzywdzonego.

- Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.

Zobacz również:

Matka i syn aresztowani za nielegalne prowadzenie domu pomocy społecznej
Mazowieckie

Prowadzili nielegalny dom pomocy społecznej. Matka i syn aresztowani

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    Prokurator podał, że pokrzywdzony zmarł w szpitalu 12 listopada, ale śledczy dowiedzieli się o tym dopiero 14 listopada, w dniu pogrzebu. - Gdy prokuratura za pośrednictwem policji dowiedziała się, że nastąpił zgon i ciało nie zostało jeszcze pochowane, to została podjęta decyzja o zabezpieczeniu ciała na potrzeby przeprowadzenia sekcji zwłok - powiedział prokurator.

    Dodał, że o zgonie mężczyzny policjanci mieli się dowiedzieć przypadkowo, bo nie zawiadomił ich o tym ani DPS, ani szpital.

    Zaznaczył, że sekcja powinna być przeprowadzona jak najszybciej. Bez tej czynności - zastrzegł - trudno rozstrzygać o przyczynach zgonu. - Gdyby tego nie zrobiono na tym etapie, to później wiązałoby się to z koniecznością przeprowadzenia ekshumacji, co wydłuża czas do przeprowadzenia sekcji zwłok - stwierdził Kawalec.

    Jak podał, sekcja została już przeprowadzona i teraz śledczy oczekują na opinię biegłych.

    Dyrektor DPS: Nie doszło do pobicia, to był wypadek

    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie Mariusz Rysak uważa, że zdarzenie z 24 października to był nieszczęśliwy wypadek. - Mieszkańcy szli na kolację i jeden drugiego nieumyślnie popchnął od tyłu. Ten upadł i rozbił sobie głowę. Po trzech tygodniach zmarł - powiedział.

    Podkreślił, że nie było tam żadnego pobicia. - Nie chcemy niczego zataić. Uszczerbek na zdrowiu zgłosił ustanowiony przez sąd opiekun prawny, który jest pracownikiem DPS - podkreślił Rysak.

    O tym, że prokuratura prowadzi czynności w tej sprawie dyrektor DPS dowiedział się 14 listopada, tuż przed pogrzebem. - Pogrzeb został wstrzymany w ostatniej chwili - powiedział.

    Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do 20 lat pozbawienia wolności, a w przypadku śmierci człowieka - nawet dożywotnie więzienie.

    Zobacz również:

    Tragedia Kołobrzegu, nie żyje dziecko; zdj. ilustracyjne
    Zachodniopomorskie

    Tragedia w Kołobrzegu, zmarło 1,5-roczne dziecko. Nowe informacje

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    Eksplozja na torach. Szef MSWiA w ''Graffiti'': Mieliśmy bardzo duże szczęściePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze