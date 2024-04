W wieku 90 lat zmarł hrabia Jan Artur Tarnowski - poinformowało Muzeum Tarnowskich w Tarnobrzegu. Najstarszy syn Artura i Róży z Zamoyskich został wyrzucony z rodzinnego domu w czasach komunistycznych. Powrócił do Polski w latach dziewięćdziesiątych. "Był wyjątkowym człowiekiem o niezwykłym życiorysie. Po powrocie do kraju podjął się dzieła realizacji testamentu swojego ojca" - czytamy we wpisie muzeum.