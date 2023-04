Nietypowa kontrola w drodze do kościoła. "Macie tu na dobry obiad"

Oprac.: Dawid Zdrojewski WIADOMOŚCI LOKALNE

Kierowca bmw przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym. Zamiast przyjąć mandat, 58-latek postanowił przekupić funkcjonariuszy. Mężczyzna rzucił dwoma banknotami i powiedział policjantom, by "nie robili ceregieli". - Macie tu na dobry obiad. Śpieszę się do kościoła - dodał. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Stanislaw Bielski / Reporter