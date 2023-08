Nawałnica przeszła przez Dębicę

Jak informuje serwis debica24.eu do parku wezwano policję, która odgrodziła teren, na którym dokonano odkrycia. Na miejsce przyjechał również burmistrz Mariusz Szewczyk z zastępcami, a także dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy Tomasz Czapla.

Podczas wstępnych oględzin nie wiadomo było, czy znalezione kości należały do ludzi, czy też były to szczątki zwierząt. Lokalny serwis informuje, że znalezione fragmenty przesłano do zakładu medycyny sądowej. Sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Dębicy.