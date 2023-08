Odkrycie nielegalnych eksponatów w galeriach sztuki. Kilkaset przedmiotów

Rzecznik KSP przekazał, że policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą od pewnego czasu weryfikowali we współpracy z Departamentem Ceł Ministerstwa Finansów informacje dotyczące możliwego handlu kością słoniową. - Z wiedzy posiadanej przez funkcjonariuszy wynikało, że w Tarnowie i Krakowie znajdują się galerie, które oferują do sprzedaży wyroby z kości słoniowej, opisane jako antyki, w większości pochodzące z Azji - tłumaczył podinsp. Sylwester Marczak.