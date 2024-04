Chodził między domami. Gmina ostrzega przed niedźwiedziem

Można na nim zobaczyć niedźwiedzia, który spaceruje między domami. Materiał nagrał we wtorek rano w okolicy ul. Polanki jeden z mieszkańców. Na stronie urzędu opublikowano też zdjęcia przewróconych pojemników na śmieci - na jednym z nich niedźwiedź zostawił ślad łapy.

Niedźwiedź w podkarpackiej miejscowości. Chodził między domami

Gmina wydała komunikat, w którym apeluje do mieszkańców o ostrożność. Urzędnicy zalecają też, żeby nie zostawiać jedzenia i odpadów spożywczych na zewnątrz, a wszystkie śmieci trzymać w zamkniętych pojemnikach lub w miejscach, które nie są łatwo dostępne dla dzikich zwierząt.

Poinformowano również, co robić w razie spotkania z drapieżnikiem. Przede wszystkim należy zachować spokój, nie zbliżać się do niego, nie karmić i powoli się wycofać. W przypadku zauważenia, że niedźwiedź zachowuje się w sposób, który może zagrażać ludziom lub zwierzętom, należy zgłosić ten fakt do referatu ochrony środowiska w urzędzie gminy Sanok.