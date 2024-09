Szabrownicy wpadli w ręce policji. Kolejny incydent na zalanych terenach

W środę mieszkańcy Głuchołaz zauważyli, że ktoś włamał się do zalanego przez powódź garażu mieszkańca tego miasta . Szybko odnaleziono samochód, w którym były rzeczy wyniesione przez szabrowników. O zdarzeniu powiadomiono policję.

Jak przekazał rzecznik opolskiej policji, funkcjonariusze kryminalni bardzo szybko zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o szabrownictwo. To już drugi tego typu przypadek w regionie.

Powódź 2024. Głuchołazy: Kolejni szabrownicy zatrzymani

We wtorek policjanci zatrzymali na terenach powodziowych w Lewinie Brzeskim dwóch mieszkańców województwa śląskiego, którzy są podejrzewani o przygotowanie do kradzieży. Jak przekazała brzeska policja, w samochodzie którym się poruszali, znaleziono przedmioty mogące służyć do włamania i kradzieży.