Odwiedziła ukochanego w więzieniu. Już nie wyszła

30-latka z woj. opolskiego podjęła próbę odwiedzenia ukochanego w zakładzie karnym. By nie zwrócić uwagi funkcjonariuszy, wylegitymowała się cudzym dowodem tożsamości, sama była bowiem poszukiwana listem gończym. Fortel okazał się jednak nieskuteczny - została rozpoznana i przetransportowana do zakładu karnego dla kobiet. Oznacza to dla niej jeszcze dłuższą rozłąkę z wybrankiem.