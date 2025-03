Wraca narracja sprzed wojny w Ukrainie. Tym razem Rosja obrała nowy kierunek

"Urzędnicy Kremla używają teraz przeciwko NATO narracji podobnej do tej, którą stosowano do uzasadnienia inwazji na Ukrainę" - czytamy w raporcie ISW. Zdaniem analityków, Moskwa postara się o zbudowanie przeświadczenia, że uciskane przez lokalne władze społeczeństwa będą chciały bliskiej współpracy z Rosją. To, twierdzą eksperci, będzie idealnym przyczynkiem do wywołania konfliktu zbrojnego w kolejnym kraju, tym razem zrzeszonym w Sojuszu.