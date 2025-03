W piątek od rana intensywne deszcze doświadczają północne Włochy. W obu regionach poziom wody w rzekach gwałtownie wzrasta. W ciągu trzech godzin we Florencji spadło 30 litrów wody na metr kwadratowy , a przepływająca przez miasto rzeka Arno osiągnęła głębokość 3,64 m, przekraczając stany alarmowe.

Czerwone alerty we Włoszech

Prezydent Toskanii Eugenio Giani poinformował, że w prowincjach Florencja , Prato , Pistoi i Piza od godz. 12:00 zaczną obowiązywać czerwone alerty związane z zagrożeniem powodziowym. Decyzję ogłosił po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Według urzędnika we Florencji przepływ wody wynosi 1000 metrów na sekundę, a w Empoli tempo jest jeszcze większe i wynosi 1700 metrów na sekundę.

Z powodu zagrożenia powodziowego zamknięto szkoły w wielu miastach , w tym we Florencji. Podobnie postąpiono w Bolonii, gdzie w nocy z czwartku na piątek nakazano ewakuowanie mieszkańców najniższych pięter w domach najbardziej zagrożonych zalaniem.

Pierwszy poziom alarmowy przekroczony został na rzekach nie tylko we Florencji, lecz również w miejscowościach Bagno a Ripoli, Lastra a Signa i Montelupo.

W prowincji Piza w wielu miejscach stoi woda, a w okolicach Palaia oraz na na drodze krajowej nr 68 doszło do dwóch osuwisk ziemi. Ruch w tych rejonach jest utrudniony. We Florencji połamane gałęzie uszkodziły linię zasilającą tamtejszą sieć kolejową. W mieście dochodzi do opóźnień, służby na bieżąco starają się naprawiać infrastrukturę.