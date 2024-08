Trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawiła, że podróże do Libanu, Palestyny oraz Izraela w obecnych czasach mogą wiązać się z wieloma komplikacjami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega turystów przed możliwym niebezpieczeństwem w Libanie.

Polska ambasada w Libanie zamieściła oświadczenie. Ostrzega w nim polskich podróżnych

Początkowo polskich turystów w Libanie ostrzegała polska ambasada. Zamieszczone przez nich oświadczenie wynikało z działań linii lotniczych - niemieckiej Lufthansy oraz libańskiej Middle East Airlines. Ze względu na rosnące napięcia i ryzyko zagrożenia inwazją linie zawiesiły loty do i ze stolicy państwa, Bejrutu.

Z oświadczenia ambasady, które opublikowane zostało na rządowej stronie internetowej, Polacy mogą dowiedzieć się, jak postępować w przypadku odwołanego lotu . Podróżni powinni domagać się od linii lotniczych nowego biletu na najbliższy możliwy rejs . Konieczne jest zwrócenie się do przewoźnika, ponieważ jak możemy przeczytać w oświadczeniu w mediach społecznościowych ambasady, konsul nie może zainterweniować w sprawie odwołanych lub zawieszonych lotów.

Ambasada stara się jednak uspokoić podróżnych, a we wpisie znajdziemy również informację o tym, że:

Liban. MSZ odradza wszelkich podróży

Nie tylko polska ambasada w Bejrucie zdecydowała się na ostrzeżenie podróżnych. Oświadczenie wydało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ze względu na to, że sytuacja bezpieczeństwa jest wysoce nieprzewidywalna, ministerstwo odradza podróże do Libanu. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu "nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych i ewentualnych ograniczeń w ruchu lotniczym, które mogłyby spowodować trudności w opuszczeniu kraju.".