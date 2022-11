Ciekawostki Ten grzyb zwraca w lesie uwagę. Ale grzybiarze go omijają. To błąd

Jak wygląda próchnilec maczugowaty? Widok tego grzyba może wzbudzić przerażenie

Palce umarlaka, bo tak potocznie grzybiarze nazywają próchnilce maczugowate, potrafią przestraszyć. Owocnik tego grzyba ma kształt maczugowaty, wydłużony i lekko zgięty, przez co przypomina palce. Młody okaz ma kolor brązowy, później staje się czarny, jego powierzchnia jest matowa i nierówna. Miąższ jest biały, korkowaty lub zdrewniały i twardy. Jest wysoki na 10 centymetrów i ma grubość ok. 3 cm.

Próchnilce maczugowate rosną w kępach, co potęguje wrażenie palców wystających z ziemi, drzew czy krzewów liściastych.

Mimo że grzyb ten nadal wywołuje spore emocje wśród wszystkich, którzy przypadkiem natrafią na niego w lesie, to jednak gatunek ten jest dobrze znany już od wieków. Swoją polską nazwę zawdzięczają temu, że powodują próchnienie drewna.

Gdzie rośnie próchnilec maczugowaty? Grzyb jak z horroru można spotkać w Polsce

Próchnilec maczugowaty to grzyb, który występuje na wszystkich kontynentach poza Afryką i Antarktydą. W Polsce jest na tyle powszechny, że uznaje się go za gatunek pospolity.

Grzyb ten często porasta martwe pnie buków lub innych drzew liściastych. Można go też spotkać na pniakach i opadłych gałęziach zarówno w lasach, jak i w parkach. Najczęściej pojawia się w największych i najstarszych lasach z obfitą i wieloletnią roślinnością.

O próchnilcu maczugowatym informowały Lasy Państwowe. Na swoim profilu na Twitterze opublikowały post zawierający zdjęcia kilku okazów tego niezwykłego grzyba. Podobne okazy sfotografowane zostały w różnych częściach Polski także w tym roku, m.in. przez Karkonoski Park Narodowy.

Czy próchnilec maczugowaty jest jadalny?

Swoim wyglądem próchnilec maczugowaty nie zachęca do zabrania do koszyka podczas grzybobrania. I całe szczęście. Oficjalnie nie ma głosów potwierdzenia, że próchnilec maczugowaty miałby być trujący, jednak nie należy do smacznych i wartych uwagi. Grzyb ten nie zalicza się więc do grzybów jadalnych, w które obfitują nasze lasy.

