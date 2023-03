Z artykułu "Tygodnika Siedleckiego" wynika, że w szpitalu w Siedlcach doszło do koszmarnej pomyłki - pomylono pacjentów i przeprowadzono nie ten zabieg, co trzeba. - Mieli mi wyciągnąć dwie śruby z kostki, a gdy wybudziłem się z narkozy, zobaczyłem opatrunek na kolanie - mówi reporterowi gazety pan Szymon i kontynuuje - poinformowali mnie, że doszło do małej pomyłki i nacięto mi kolano.

Planowo pacjent miał przejść operację wyjęcia śrub ze stawu skokowego, który skręcił jesienią 2022 roku.

"Tygodnik Siedlecki" donosi, że lekarze się szybko zorientowali i zdążyli wykonać jedynie niewielkie nacięcie skóry, na które założyli jeden szew. Po czasie wyszło na jaw, że szwów jest sześć, a ból nie ustępuje.

"Nacięli" mu kolano. Wykonywanie prostych czynności sprawia mu ból

"Boimy się, że stało się dużo więcej niż rozcięcie podskórne. Szpital nie wykazał się nawet zwykłą empatią" - cytuje słowa rodziny poszkodowanego "Tygodnik Siedlecki". Według bliskich pana Szymona nikt ze szpitala w Siedlcach nawet nie zadzwonił. - To tak, jakby nikt nie poczuwał się do odpowiedzialności za pomyłkę - powiedzieli bliscy w rozmowie z lokalną siedlecką gazetą.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach co prawda wysłał do pokrzywdzonego list z przeprosinami, ale nic konkretnego z niego nie wynika. Pismo można streścić w słowach: przyznajemy się do błędu, nic panu nie będzie, przepraszamy.

Jak podaje gazeta, poszkodowany mężczyzna nie może normalnie chodzić, prowadzić samochodu, a wykonywanie codziennych czynności powoduje mocny dyskomfort. Noga boli go nawet w nocy. Z opublikowanych przez "Tygodnik Siedlecki" informacji wynika też, że pacjent jest zawodowym żołnierzem, ale na razie nie może wrócić do służby. Domaga się od szpitala pomocy w rehabilitacji i zadośćuczynienia.

