Lekarze stwierdzili, że przyczyną śmierci było ciężkie niedożywienie. W przypadku tej kobiety "kamienne dziecko" uciskało jelita. Jej organizm nie był już w stanie wchłonąć pożywienia.

Jak przekazał szpital, płód przestał się w niej rozwijać w 28 tygodniu ciąży.

Kobieta została oskarżona przez miejscowych o "zabicie dziecka"

Kobieta urodziła się w Kongo. Z powodu konfliktów w kraju przeniosła się z Burundi, a następnie do Tanzanii.

Tam osiedliła się i urodziła ośmioro dzieci, z których troje zmarło wkrótce po porodzie. Podczas dziewiątej ciąży odwiedziła klinikę lekarską w obozie dla uchodźców, gdy zauważyła, że jej dziecko przestało się ruszać.

Lekarze zalecili, by kobieta spróbowała urodzić je w domu w sposób naturalny, a jeśli to się nie uda, by wróciła za dwa tygodnie. Matka postąpiła zgodnie z instrukcją, ale kiedy ponownie przyszła do kliniki, została oskarżona przez miejscowych o "zabicie dziecka".

Kobieta uciekła i zdecydowała, że nie będzie szukać pomocy medycznej. Nie miała żadnego kontaktu z lekarzami, aż do czasu kontroli zdrowia na sześć miesięcy przed przesiedleniem do Stanów Zjednoczonych.

Kiedy przybyła do USA, została zabrana na tomografię komputerową, która ujawniła zwapniały płód w jej brzuchu.

Na całym świecie to rzadkie zjawisko odnotowano zaledwie mniej niż 300 razy. Dochodzi do niego, gdy rosnący poza macicą płód, obumiera w czasie ciąży i nie zostaje usunięty z organizmu. To jedno z wielu powikłań ciąży, które może mieć poważny i długotrwały wpływ na zdrowie matki.