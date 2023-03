Śmiertelny wirus rozprzestrzenia się w Burundi. "To nie ebola"

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Co najmniej trzy osoby zmarły w Burudni, po tym, jak zostały zakażone niezidentyfikowanym wirusem. W każdym przypadku od pierwszych objawów do zgonu minęły mniej niż 24 godziny. Choć występujące krwotoki i wysoka gorączka są charakterystyczne dla wirusa Ebola lub wirusa Marburg, to lokalne Ministerstwo Zdrowia wykluczyło ich występowanie w kraju.

Zdjęcie Niezidentyfikowany wirus rozprzestrzenia się w Burundi / Bloomberg/Contributor / Getty Images