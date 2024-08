Zniszczony pomnik ofiar Rzezi Woli. Podejrzana usłyszała zarzut

Warszawa. Zarzut dla 76-latki za dewastację pomnika

Pierwsze zgłoszenia stołeczna policja otrzymała tuż po zdarzeniu, ale sprawa została nagłośniona dopiero we wtorek. Jeszcze tego samego dnia policja namierzyła i zatrzymała 76-letnią mieszkankę Woli.

Na nagraniach z monitoringu widać dokładnie przebieg całego zdarzenia. Podczas przesłuchania kobieta przyznała się do winy, ale nie potrafiła powiedzieć, co nią kierowało i jaki miała motyw w swoich działaniach.

Pomnik ofiar Rzezi Woli zdewastowany

Rzeźba znajduje się na terenie dawnej Fabryki Ursusa na warszawskiej Woli. Widnieje na niej napis: "Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny". Jest to jedno z 200 podobnych miejsc przypominających niemieckie zbrodnie na cywilnych mieszkańcach stolicy podczas II wojny światowej.

"A oto jak jedno z wolskich miejsc pamięci poświęconych właśnie Rzezi Woli dziś w nocy potraktowali wandale. Co trzeba mieć w głowie, by zrobić coś takiego w takiej chwili? Co za zezwierzęcenie i hańba" - napisał na platformie X.