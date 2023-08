Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Dalanówek w piątek rano, gdzie samochód ciężarowy, który przewoził gruz , zderzył się z szynobusem - poinformował PAP st. bryg. Janusz Majewski , zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

Jak dodał, jedna osoba , która odniosła najpoważniejsze obrażenia została zabrana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, trzy inne osoby przewieziono do szpitali karetkami.

"Wypadek wydarzył się na przejeździe kolejowym w Dalanówku. To miejsce niestety jest znane strażakom i policji, bo często dochodzi tu do wypadków. Choć jest znak "STOP", część kierowców go ignoruje i nie zatrzymuje się przed pokonaniem przejazdu kolejowego" - czytamy w relacji lokalnego portalu.