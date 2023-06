Zabójstwo na Nowym Świecie. Policja zatrzymała wszystkich podejrzanych

W areszcie jest też podejrzany Łukasz G. Policjanci zatrzymali go 30 stycznia. Wówczas Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, na wniosek prokuratora, podtrzymał decyzję o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania, które następnie zostało przedłużone przez Sąd Okręgowy w Warszawie o kolejne trzy miesiące.

Trzeci z podejrzanych - Dawid M. - został zatrzymany za granicą. Obecnie trwają czynności zmierzające do przekazania go polskim organom ścigania w ramach procedury ekstradycyjnej. Rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak powiedział, że "Dawid M. wpadł dzięki międzynarodowym poszukiwaniom 14 marca", ale do środy było to tajemnicą.