9. Nocny Półmaraton Praski. Zakłócenia w ruchu w Warszawie

Również w sobotę o godzinie 20:30 wystartują uczestnicy 9. Nocnego Półmaratonu Praskiego. Zawodnicy pobiegną ulicami: Zamoyskiego, Jagiellońską, Okrzei i ulicą Wybrzeże Szczecińskie do Wału Miedzeszyńskiego. W związku z biegiem w godzinach 20:00-24:00 będą zamknięte dla ruchu Wał Miedzeszyński w kierunku Wawra, od mostu Poniatowskiego do Kadetów, od Kadetów do Fieldorfa "Nila" oraz od Zwycięzców do mostu Poniatowskiego. W czasie zawodów mieszkańcy Gocławia Wałem Miedzeszyńskim będą mogli dojechać do mostu Łazienkowskiego lub przejechać na Saską Kępę.