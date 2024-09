W piątek rozpocznie się remont drogi do Morskiego Oka - poinformował w środę Tatrzański Park Narodowy. Prace maja być prowadzone na odcinku około 1 km w okolicy leśniczówki Wanta.

Jak przekazano w komunikacie, tego dnia przejście pieszo z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka będzie możliwe tylko "skrótami" na szlaku. Przewidywane są również utrudnienia dla ruchu kołowego . Wstrzymana zostanie także usługa przewozów konnych.

Droga do Morskiego Oka zamknięta. Powodem remont drogi

"Możliwe będzie dojście z Palenicy Białczańskiej do szlaku w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich, a także do Roztoki. Z kolei dojście do Morskiego Oka (oraz powrót- red.) będą możliwe jedynie od strony Doliny Pięciu Stawów przez Świstówkę Roztocką oraz przez Szpiglasową Przełęcz" - czytamy w komunikacie.