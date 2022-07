Kilka dni temu do policjantów z warszawskiej Pragi Południe wpłynęło zgłoszenie dotyczące kradzieży wazonu z firmowego sklepu.

- Operacyjni zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu bardzo szybko zabezpieczyli materiał, który mógłby pomoc w identyfikacji sprawcy, dodatkowo przeprowadzili własne ustalenia. Pozyskane informacje sprawiły, że bardzo szybko ustalili, kim jest podejrzany - tłumaczyła policjantka.

Według ustaleń śledczych wazon ukradł 85-latek.

Wypełniony kwiatami, zdobił stół w mieszkaniu

- Kiedy funkcjonariusze pojawili się w jego mieszkaniu wszystko stało się jasne, mężczyzna ukradł markowy wazon po to, by sprezentować go żonie. Wypełniony kwiatami zdobił stół w ich mieszkaniu - podała policjantka.

Mężczyzna został zatrzymany. Śledczy zabezpieczyli też skradziony wazon.

- Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut dokonania kradzieży. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe - dodała nadkomisarz.

Grozi mu do pięciu lat więzienia.