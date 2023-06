Warszawa. Marsz 4 czerwca. Miejsce zbiórki i trasa przemarszu

Marsz ma rozpocząć się w niedzielę o godz. 12 na placu Na Rozdrożu. To o tej godzinie zgromadzeni wyruszą, kierując się dalej Alejami Ujazdowskimi do Placu Trzech Krzyży. Następnie poruszać się będą Nowym Światem, przez rondo de Gaulle’a, Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego. Podczas wydarzenia mają odbyć się także wystąpienia, w tym Na Placu na Rozdrożu i Placu Zamkowym, gdzie przemawiać ma Donald Tusk.

Zdjęcie Warszawa. Wiadomo, jak wygląda trasa przemarszu 4 czerwca i gdzie spodziewać się utrudnień / 123RF/PICSEL

"Spotkamy się 4 czerwca w samo południe w Alejach Ujazdowskich, aby przejść na Plac Zamkowy pod Kolumnę Zygmunta. Zapraszam Was wszystkich! Bądźmy tam razem - Donald Tusk" - przekazano także na stronie Platformy Obywatelskiej.

Utrudnienia w Warszawie 4 czerwca. Możliwe zamknięcia ulic i objazdy

O utrudnieniach wspomina między innymi stołeczna policja, która już w czwartek przekazała w komunikacie:

"W związku z wydarzeniami, które zaplanowane są w Warszawie na 4 czerwca, należy spodziewać się licznych wyłączeń w ruchu kołowym. Zachęcamy wszystkich uczestników zgromadzeń do korzystania z miejsc parkingowych wskazanych przez organizatora" - podano we wpisie na Twitterze.