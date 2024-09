W poniedziałek w ratuszu w Ciechanowie doszło do spotkania prezydenta miasta Krzysztofa Kosińskiego i komendanta powiatowego policji podinsp. Łukaszem Jędrasikiem z 16-letnim mieszkańcem miasta, który zapobiegł porwaniu 11-latka.

Ciechanów. Próbował porwać 11-latka. Natychmiastowa reakcja świadków

Do próby porwania doszło w poniedziałek, 23 września na ul. Płockiej w Ciechanowie. Mężczyzna przewrócił jadącego rowerem 11-latka i próbował wciągnąć go do zaparkowanego samochodu. Po natychmiastowej reakcji świadków, mężczyzna odjechał z miejsca zdarzenia, został zatrzymany tego samego dnia w Warszawie.