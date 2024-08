15 sierpnia - a więc w czwartek - jak co roku z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się defilada. Ta cyklicznie od kilku lat organizowana jest wzdłuż stołecznej Wisłostrady.

Utrudnień będzie sporo, a to oznacza, że mieszkańcy Warszawy oraz przejeżdżający przez nią kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość - zwłaszcza w okolicach Wisły i mostów łączących oba jej brzegi, a także w centrum.

Warszawa i defilada. Utrudnienia z okazji Święta Wojska Polskiego

Główna trasa przemarszu wojsk i prezentacji sprzętu Sił Zbrojnych RP została już wyłączona z użytku w środę o godzinie 18 na odcinku od mostu Marii Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Reklama

Zamknięte zostaną także pobliskie ulice, a są to m.in. Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od Karowej do Lipowej oraz Zajęcza i Tamka między Dobrą a Wybrzeżem Kościuszkowskim. Te utrudnienia potrwają do godziny 18 w czwartek.

Nieprzejezdne będą również most Gdański oraz Śląsko-Dąbrowski, a także kładka pieszo-rowerowa i most Świętokrzyski. Przez ten pierwszy - z pominięciem przystanków "Wybrzeże Helskie" i "Most Gdański" - oraz drugi przejeżdżać będą mogły wyłącznie tramwaje.

Zanim jednak na Wisłostradzie odbędzie się defilada, o godzinie 12 na placu Piłsudskiego odbędzie się uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W związku z tym od godziny 10 do 14 kierowcy nie przejadą przez sam plac oraz ulicą Królewską - pomiędzy placami Małachowskiego i Piłsudskiego. Wcześniej - bo już od godziny 6 - nie można zaparkować przy ulicy Królewskiej od placu Piłsudskiego do ulicy Marszałkowskiej.

Święto Wojska Polskiego. Atrakcje w Warszawie

Choć kierowców i mieszkańców czekają spore utrudnienia w ruchu, czas w Święto Wojska Polskiego umilać będą liczne atrakcje związane z Siłami Zbrojnymi oraz ich historią. Reklama

Od godziny 10 do godziny 18 w stołecznym Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli odbywać się będzie pokaz współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Będzie to impreza plenerowa z licznymi innymi atrakcjami. Prognozy wskazują, że aura nie powinna zakłócić wydarzenia.

Również od godziny 10 Muzeum Łazienki Królewskie zaplanowało m.in. piknik kawaleryjski oraz koncert Zespołu Mazowsze. Wszystko będzie się na terenie rekreacyjnym przy Ermitażu mieszczącego się u zbiegu ulic Myśliwieckiej i Agrykola.

Święto Wojska Polskiego to dzień Sił Zbrojnych RP organizowany co roku 15 sierpnia. Data ma związek ze zwycięską Bitwą Warszawską z 1920 roku - zwaną także jako Cud nad Wisłą. Wówczas to armia niedawno odrodzonej Polski stoczyła bój z bolszewikami o swoją niezależność i suwerenność, pokonując przeciwników mimo przewagi po ich stronie.

