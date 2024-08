Wiemy już coraz więcej o pogodzie na długi weekend. Choć warszawska defilada 15 sierpnia upłynie pod znakiem słonecznej aury, to w reszcie kraju tak spokojnie nie będzie. Od zachodu wkroczą do Polski ulewy i burze z wiatrem osiągającym w porywach nawet 90 km/h. W kolejnych dniach warunki jeszcze się pogorszą i większość kraju będzie objęta alertami pierwszego i drugiego stopnia. Nie zabraknie męczących upałów, lokalnie dochodzących do 32 stopni Celsjusza. Sprawdź najnowszą prognozę pogody na długi weekend.