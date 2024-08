Mecz o Superpuchar UEFA między Realem Madyt a Atalantą Bergamo rozpocznie się o godzinie 21:00, ale zmiany w ruchu drogowym i kursowaniu komunikacji miejskiej wprowadzone zostaną od rana.

"Od godziny 8:00 do 24:00 zamknięta będzie ulica Francuska od ronda Waszyngtona do skrzyżowania ze Zwycięzców. Autobusy linii 117, 138, 146 i 147 pojadą trasami objazdowymi przez al. Waszyngtona, Saską i Zwycięzców" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Powodem takich zmian jest organizacja specjalnych stref kibiców dla Hiszpanii i Włoch, z których wyruszą oni na mecz. "Kibice Realu Madryt spotkają się na ulicy Francuskiej, a fani Atalanty Bergamo na bulwarach nad Wisłą, przy moście Świętokrzyskim" - podaje ZTM.

Superpuchar UEFA w Warszawie. Zmiany w komunikacji miejskiej

Osoby poruszające się po stolicy własnymi środkami transportu, powinny zainteresować zmiany na ulicach: Lipskiej od alei Waszyngtona do Francuskiej oraz od Finlandzkiej do Francuskiej, Berezyńskiej od alei Waszyngtona do Francuskiej oraz od Gruzińskiej do Francuskiej, Gruzińskiej od Czeskiej do Berezyńskiej.

Tam będą obowiązywać dwa kierunki ruchu i zakaz zatrzymywania się.

Z kolei od godziny 10:00 zostanie wyłączona z ruchu i parkowania tzw. stara Sokola, pomiędzy Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Zamoście. Znaki zakazu ruchu nie będą dotyczyły autobusów komunikacji miejskiej.

Pozostali kierowcy wrócą tu w czwartek o godzinie 4:00. W tym samym czasie zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał też na Kijowskiej od Targowej do Dworca Wschodniego.

Warszawa. Utrudnienia w ruchu. Ratusz apeluje

Ratusz przypomina, że mecz odbędzie się w przeddzień święta Wojska Polskiego, podczas którego organizowana jest uroczysta defilada na Wisłostradzie.

"W środę, 14 sierpnia, o godzinie 18:00 biegnąca wzdłuż Wisły arteria zostanie zamknięta od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Ruch wróci tu dopiero w czwartek o godzinie 18:00" - czytamy w komunikacie.

Spore utrudnienia czekają na wybierających się w środę na Saską Kępę. W tej dzielnicy od godziny 15:00 do 21.00 kierowcy nie wjadą na obszar pomiędzy aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory mieszkańców Saskiej Kępy, taksówek oraz jednośladów. Także autobusy komunikacji miejskiej będą tam kursowały stałymi trasami.

Od godz. 18:45 do końca meczu - w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego - autobusy linii 102 i 202 pojadą do pętli Dw. Wschodni (Lubelska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście (tylko w kierunku Metro Stadion Narodowy). Reklama

W przypadku zamknięcia ulic: Zamoyskiego, Zamoście i Sokola, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii 102, 135, 146, 147 i 202 oraz E-1. Autobusy linii 102 i 202 będą jeździły do pętli Dw. Wschodni (Lubelska), a 135 Targową do swojej stałej trasy. Autobusy linii 146 i 147 oraz E-1 będą dojeżdżały tylko do ronda Waszyngtona.

Superpuchar UEFA. Utrudnienia w Warszawie. Powrót z meczu

Po zakończeniu meczu, z ronda Waszyngtona uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 138 i 509 w kierunku Bokserskiej, Gocławia i Winnicy. Więcej będzie też tramwajów. Dodatkowe składy metra pojadą w kierunku Bemowa.

Na trasy wyjadą dodatkowe tramwaje linii 9 i 26. "Dziewiątka" na trasie Gocławek - Ratuszowa ZOO i 26 na trasie Al. Zieleniecka - Metro Młociny.

W przypadku decyzji policji o wyłączeniu z ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle'a a rondem Waszyngtona, po meczu, czyli ok. 22:45 tramwaje i autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Linie 7 i 9 po stronie śródmiejskiej dojadą do placu Starynkiewicza, po stronie praskiej "siódemka" pojedzie do ronda Wiatraczna, a "dziewiątka" do Ratuszowa ZOO. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z Banacha na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna.

Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Trasa Łazienkowska, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska, al. Waszyngtona, Wiatraczna.

Autobusy linii: 111, 117, 158, 162, 166, 507, 521, N22, N24, N72 ominą zamknięty fragment tras Mostem Łazienkowskim.

Warszawa z utrudnieniami. Komunikat dla kibiców

"W drodze na stadion najlepiej wybrać metro, które kursuje co kilka minut. Nieopodal stadionu zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Sprawny dojazd zapewnią również tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego oraz autobusy" - przekazał ratusz.

Posiadacze biletów, biletów-zaproszeń, akredytacji wydanych przez UEFA oraz akredytacji wolontariackich wydanych przez UEFA są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu w 1. strefie biletowej pojazdami komunikacji miejskiej (tramwajami, autobusami, metrem, pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej), pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w określonych terminach.

Posiadacze akredytacji UEFA do 15 sierpnia godz. 9:00 posiadacze biletów, biletów-zaproszeń od 14 sierpnia godz. 6:00 do 15 sierpnia godz. 9:00, wolontariusze UEFA od 14 sierpnia godz. 6 do 15 sierpnia godz. 23.59. Reklama

W tych samych godzinach kibice będą mogli bezpłatnie skorzystać z parkingów P+R.

