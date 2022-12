Do zdarzenia doszło w środę w warszawskim Międzylesiu. Funkcjonariusze Strżyy Miejskiej, którzy około godziny 20:30 przejeżdżali al. Dzieci Polskich zauważyli, że w pobliskich krzakach "coś" się rusza.

- To teren sąsiadujący z lasem, więc w pierwszej chwili pomyślałem, że może to być dzik, bo wcześniej otrzymywaliśmy już zgłoszenia o tych zwierzętach. Wysiedliśmy z radiowozu, by to sprawdzić. Było ciemno, nikt tamtędy o tej porze nie chodzi. Gdy podeszliśmy do zaspy śnieżnej, zobaczyliśmy kobietę. Była tak pijana i zmarznięta, że nie była w stanie się podnieść. Na gołych nogach miała tylko klapki - mówi st. insp. Sławomir Ołowski.

Warszawa: Pijana kobieta leżała w zaspie

Funkcjonariusze wyjęli z apteczki koc termiczny i okryli kobietę. Wezwali też pogotowie ratunkowe. Nietrzeźwa była mocno wychłodzona, ale nie było konieczności przewiezienia jej do szpitala. Zdecydowano więc o wezwaniu radiowozu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych i odwiezieniu 60-latki do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych (SOdON).

- Ratownicy przyznali, że kobieta miała bardzo dużo szczęścia. Temperatura powietrza wynosiła wtedy minus sześć stopni Celsjusza. Gdyby nietrzeźwa poleżała tam dłużej, z pewnością by zamarzła - dodaje funkcjonariusz.



W drodze do SOdON strażnicy powiadomili ośrodek udzielającym pomocy osobom w kryzysie bezdomności.