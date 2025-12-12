Zmiany w Kancelarii Prezydenta. Nawrocki powołał nowych doradców

Aleksandra Czurczak

Prezydent RP Karol Nawrocki wręczył powołania nowym doradcom - przekazała w piątek Kancelaria Prezydenta. Nominacje otrzymało 13 osób w tym m.in. socjolog, publicysta oraz były doradca prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy - prof. Andrzej Zybertowicz.

Grupa elegancko ubranych osób stoi razem na tle trzech polskich flag trzymając czerwone teczki z godłem Polski, atmosfera oficjalna, sala urzędowa z jasnym oświetleniem i ozdobnymi kinkietami na ścianach.
Prezydent Karol Nawrocki powołał 13 doradców społecznychPrzemysław KellerKPRP

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki powołał 13 nowych doradców społecznych, wśród których znaleźli się m.in. socjolog, publicysta oraz prof. Andrzej Zybertowicz.
  • Prof. Zybertowicz to były doradca prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy.
  • W skład Kancelarii Prezydenta wchodzą również doradcy etatowi oraz osoby powołane zaraz po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego.
O powołaniu 13 doradców społecznych poinformował także rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Do grona doradców Pana Prezydenta dołączyli: Piotr Agatowski, Jakub Banaszek, Adrianna Garnik, Tomasz Heryszek, dr Maciej Korkuć, prof. Grzegorz Kucharczyk, Jarosław Margielski, Hanna Mik-Samól, Adrianna Paradowska, Szymon Stachowiak, Tomasz Szturo, dr Marek Szymaniak, prof. Andrzej Zybertowicz" - napisał na platformie X.

    W komunikacie Kancelarii Prezydenta czytamy, że "wszyscy nowo powołani doradcy będą pełnić powierzone funkcje społecznie".

    Nowi doradcy społeczni prezydenta. Kim jest nominowany prof. Andrzej Zybertowicz?

    Zybertowicz w latach 2006-2007 był ekspertem Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych, a w latach 2008-2010 doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa państwa.

    We wrześniu 2015 został doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy, a następnie także doradcą ówczesnego szefa BBN Pawła Solocha.

    W sierpniu 2023 r. z rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości Zybertowicz został powołany przez Sejm w skład Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Został odwołany z tej funkcji przez Sejm 29 listopada 2023 r. Wszedł w skład komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta RP w wyborach.

      Skład Kancelarii Karola Nawrockiego. Doradcy prezydenta RP

      Niedługo po zaprzysiężeniu, 18 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki także powołał doradców społecznych. Wówczas nominacje otrzymali: Wanda Buk, Piotr Czauderna, Alvin Gajadhur. Bogdan Kubiak, Sławomir Mazurek, Andrzej Nowak, Jacek Saryusz-Wolski oraz Leszek Skiba.

      Przypomnijmy, że doradcy prezydenta dzielą się na dwie kategorie: etatowych i społecznych. Do grona doradców etatowych należą aktualne : Jarosław Bujak, Dariusz Dudek, Piotr Głowacki, Radosław Gruk, Paweł Gruza, Magdalena Hajduk, Jan Józef Kasprzyk, Beata Kempa, Tomasz Obszański, Błażej Poboży, Barbara Socha, Krzysztof Wacławek oraz Łukasz Witek.

